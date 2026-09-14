टैंक-बंकर और बख्तरबंद सब होंगे बेअसर, दुश्मन को डसने के लिए तैयार है 'नाग', जानें ये कितना खतरनाक

भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है. रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) की स्वदेशी नाग-MK2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है. पोखरण फील्ड रेंज में इसके सफल फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल के बाद पूरे हथियार सिस्टम को ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है. यानी अब इसके प्रोडक्शन और सेना में इंडक्शन का रास्ता साफ हो गया है.
नाग-MK2 को खास तौर पर आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है. ये तीसरी पीढ़ी की फायर-एंड-फॉरगेट मिसाइल है. इसका मतलब है कि ये टारगेट को लॉक करके मिसाइल दागने के बाद अपनी जगह बदल सकता है. मिसाइल खुद लक्ष्य को ट्रैक करते हुए उस पर हमला करती है.
नाग-MK2 की लंबाई करीब 1.83 मीटर, व्यास 150 मिलीमीटर और वजन लगभग 42 किलोग्राम है. इसकी न्यूनतम रेंज करीब 500 मीटर बताई गई है, जबकि अधिकतम प्रभावी रेंज करीब 7 से 10 किलोमीटर तक बताई गई है.
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इसकी गति करीब 220-230 मीटर प्रति सेकंड है. मिसाइल में इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर का इस्तेमाल किया गया है. यह पैसिव होमिंग टेक्नीक के जरिए टारगेट को लॉक करती है. इसका फायदा यह है कि इसे दिन और रात के साथ अलग-अलग मौसम और परिस्थितियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
नाग-MK2 को सिर्फ एक अकेली मिसाइल के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इसे NAMICA-MK2 (Nag Missile Carrier) प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाएगा. यह BMP-2 बेस्ड ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म है, जिस पर नाग मिसाइल सिस्टम लगाया जाता है. इससे सेना की मैकेनाइज्ड यूनिट्स को एक ऐसा मोबाइल एंटी-टैंक सिस्टम मिलेगा. ये युद्धक्षेत्र में तेजी से अपनी स्थिति बदल सकता है और दूर से दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना सकता है.
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नाग-MK2 की खासियत सिर्फ इसकी मारक क्षमता नहीं है. यह भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण है. मिसाइल के उत्पादन में घरेलू उद्योग की भूमिका रहेगी और इससे विदेशी एंटी-टैंक सिस्टम पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
भारतीय सेना के लिए नाग-MK2 की अहमियत सिर्फ एक नई मिसाइल मिलने तक सीमित नहीं है. भारत की दोनों प्रमुख सीमाओं पर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का खतरा मौजूद है. ऐसे में लंबी दूरी से दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने वाला स्वदेशी सिस्टम सेना की एंटी-आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकता है. खास तौर पर फायर-एंड-फॉरगेट तकनीक सैनिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाती है. इससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने में मदद मिल सकती है.
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