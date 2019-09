नयी दिल्ली: भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर पूर्वी भूटान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में भूटानी सेना के एक कैप्टन समेत दोनों पायलटों की मौत हो गयी. सेना के अधिकारियों ने बताया कि हादसे में मारे गये पायलटों की पहचान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश परमार और भूटान के कैप्टन कलजंग वांगड़ी के रूप में हुई है.

Bhutan: An Indian Army Cheetah helicopter crashed in Bhutan today, both pilots lost their lives. It was enroute from Khirmu(Arunanchal) to Yongfulla(Bhutan) on duty. The 2 pilots were-an Indian Army pilot of Lieutenant colonel rank&a Bhutanese Army pilot training with Indian Army pic.twitter.com/gxl6W7WzqQ

