Indian army clashed with Chinese soldiers in Galwan valley video: चीन की ओर से गलवान घाटी में हुए संघर्ष का वीडियो जारी किया गया है. जिसमें उसने पहली बार कबूला है कि उसके सैनिकों की भी मौत हुई है. दरअसल चीन की 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी '(पीएलए) ने शुक्रवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि पिछले वर्ष जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में उसके चार सैन्यकर्मी मारे गये थे.

चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी सेना के अखबार 'पीएलए डेली' की एक खबर को उद्धृत करते हुए कहा कि देश के सैन्य प्राधिकारों ने दो सैन्य अधिकारियों और तीन सैनिकों को सम्मानित किया है. चीन की पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए उनमें से चार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है.

पीएलए डेली के मुताबिक काराकोरम पर्वतों पर तैनात रहे पांच चीनी अधिकारियों और सैनिकों को 'सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना' (सीएमसी) ने भारत के साथ सीमा पर टकराव में अपना बलिदान देने के लिए सम्मानित किया है. यह घटना जून 2020 में गलवान घाटी में हुई थी.

इस घटना का वीडियो चीनी प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शेयर किया है. इसमें उसने चीन के सैनिकों की कथित वीरगाथा के बारे में बताया है. लेकिन इसी बहाने चीन ने कबूला कि उसके सैनिकों की भी मौत हुई थी. चीन के मुताबिक वीडियो में बताया गया है कि पीएलए के तीन सैनिक झड़प में मारे गये, जबकि एक अन्य जवान जब अपने साथियों की मदद करने के लिए नदी पार कर रहा था, तभी उसकी मौत हो गई.

देखें वीडियो-

An on-site video reveals in detail the four #PLA martyrs and other brave Chinese soldiers at the scene of the Galwan Valley border clash with India in June 2020. https://t.co/hSjP3hBnqr pic.twitter.com/g6zNpT1IrX

— Global Times (@globaltimesnews) February 19, 2021