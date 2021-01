Indian Army Day 2021: पूरा देश आज भारतीय सेना दिवस (Indian Army Day) मना रहा है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया गया है. इस वीडियो में भारतीय सेना के जवानों को विषम परिस्थितियों में युद्ध करते व युद्धाभ्यास करते दिखाया गया है. इस वीडियों में बताया गया है कि भारतीय सेना के जवानों के आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं है. Also Read - Army Day 2021 Movies: भारतीय सेना पर बॉलीवुड ने बनाई हैं ये बेहतरीन फिल्में, आप भी करेंगे सलाम

इस वीडियो को साझा करते हुए भाजपा ने लिखा आप हर समय दृढ़ निश्चय के साथ, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसा कि युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या किसी मानवीय आह्वान के दौरान होता है. आप भारतीय सेना के योद्धा हैं. भारतीय सेना के प्रत्येक कर्मियों और उनके परिवारों को सलाम और आभार.

You stand firm and tall all the time, be it during the war, natural calamities or any humanitarian call!

You are the soldier of the Indian Army.

Salute and sincerest gratitude to every personnel and their families of the Indian Army.

Jai Hind 🇮🇳#ArmyDay pic.twitter.com/74ErnP74Kr

— BJP (@BJP4India) January 15, 2021