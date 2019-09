जम्मू: पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा दागे गए 120 मिमी के मोर्टार के एक गोले को भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक गांव में नष्ट कर दिया. बता दें कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने शनिवार को बालाकोट सहित कई गांवों में अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया.

#WATCH Poonch: Army in a secluded place destroyed 120 mm live mortar shell which was found in proximity of houses in Balakote village in Mendhar Sub-Division on September 14. No loss of life or property reported. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/J0bmRuo2eG

— ANI (@ANI) September 15, 2019