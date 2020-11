7-8 Pakistan Army soldiers killed, 10-12 injured in the retaliatory firing by Indian Army in which a large number of Pakistan Army bunkers, fuel dumps, and launch pads have also been destroyed: ये वीडियो इंडियन आर्मी के उस एक्‍शन है, जिसमें शुक्रवार को पाकिस्‍तानी सेना के बंकर, तेल डिपो और आतंकियों के लॉन्‍च पैड तबाह हो गए. भारतीय सेना ने आज पाकिस्‍तान की उस हरकत का जवाब दिया, जिसमें उसने बिना उकसावे के जम्‍मू-कश्‍मीर में कई स्‍थानों पर संघर्ष विराम का उल्‍लंघन किया. इसमें हमारे तीन सुरक्षाकर्मियों सहित छह लोगों की मौत हो गई. इंडियन आर्मी के इस पलटवार वाले एक्‍शन में पाकिस्‍तान के 7-8 जवान मारे गए हैं और 10-12 घायल हो गए हैं. भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्‍तान के कई बंकर तबाह हो गए हैं. आर्मी के तेल डिपो में आग लग गई और कई आतंकी लॉन्‍च पैड भी तबाह हो गए हैं. Also Read - इंडियन आर्मी ने पाकिस्‍तानी सेना को दिया कड़ा जवाब, मार गिराए 7-8 जवान, दुश्‍मन के कई बंकर तबाह

पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच कई स्थानों पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया जिससे तीन सुरक्षाकर्मियों सहित छह लोगों की मौत हो गई. पाकिस्‍तानी सेना ने उरी में विभिन्न स्थानों के अलावा, बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से गोलाबारी की.

बीएसएफ के एक सब-इंस्पेक्टर समेत और आर्मी के दो जवान शहीद

उरी के नंबला में पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के दो जवान शहीद हो गए. हाजी पीर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक सब-इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल हो गया. बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में कमलकोट सेक्टर में दो नागरिकों की मौत हो गई, वहीं हाजी पीर सेक्टर के बालकोट क्षेत्र में एक महिला की मौत हो गई. इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं.

सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश को विफल कर दिया

एक रक्षा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश को विफल कर दिया. केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन कर घुसपैठ के लिए मदद की जा रही थी. श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा, ”केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर आज हमारे सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियां देखीं. सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया.”

सेना आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार

घुसपैठ के प्रयास के साथ ही पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के संघर्षविराम का उल्लंघन शुरू किया. कर्नल कालिया ने कहा, ”उन्होंने मोर्टार और अन्य हथियारों से गोले दागे. इसका उचित जवाब दिया जा रहा है.” भारत की सेना पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के सभी प्रयासों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.”

बीएसएफ के एसआई राकेश डोभाल शहीद हो गए

बीएसएफ की आर्टिलरी बैटरी में तैनात उप निरीक्षक (एसआई) राकेश डोभाल अपराह्न एक बजकर करीब 15 मिनट पर पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई. उसी अग्रिम चौकी पर तैनात कांस्टेबल वसु राजा गोलाबारी में घायल हो गए. उनके हाथ और गाल पर जख्म है. राजा की हालत स्थिर है. डोभाल उत्तराखंड में ऋषिकेश के निवासी थे और वह 2004 में सीमा सुरक्षा बल में शामिल हुए थे. डोभाल के परिवार में उनके पिता, पत्नी और नौ साल की एक पुत्री है.

7- 8 नवंबर की मध्यरात्रि कैप्टन और बीएसएफ जवान समेत तीन सैनिक शहीद हुए थे

एक सप्ताह के भीतर यह घुसपैठ की दूसरी कोशिश थी. इससे पहले 7- 8 नवंबर की मध्यरात्रि माछिल सेक्टर में घुसपैठ का असफल प्रयास किया गया था, जिसमें तीन आतंकवादी मारे गए थे. उस अभियान में सेना के एक कैप्टन और बीएसएफ के एक जवान सहित तीन सैनिक शहीद हो गए थे.