श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से हुई आज सुबह हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मुन्ना लाहौरी मारा गया है. लाहौरी को बिहारी नाम से भी जाना जाता था वह पाकिस्तान से था. पुलिस ने बताया कि वह कश्मीर में कई लोगों की हत्या में भी शामिल था. लाहौरी के साथ ही एक और आतंकी मुठभेड़ में मारा गया है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौरी जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह में लोगों की भर्ती भी करता था. उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर रातभर चले अभियान के बाद वह अपने एक साथी के साथ मारा गया.

Jammu & Kashmir Police on Operation Bunbazaar (Shopian): Top most Jaish commander of South Kashmir Munna Lahori/Bihari from Pakistan killed along with his local associate after a night long operation. pic.twitter.com/9nzE4SoK7n

— ANI (@ANI) July 27, 2019