चीन सीमा पर भारतीय सेना ने बढ़ाई चौकसी, गलवान घाटी के आसपास गश्त का वीडियो सामने आया

Indian Army: भारतीय सेना ने चीन सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है. गलवान घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ी नजर रखी जा रही है. सेना के गश्त का एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सेना की टुकड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) के पास के क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रही है. सेना की टुकड़ी घोड़ों और खच्चरों में बैठकर इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रही है.

यह वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. वीडियो में भारतीय सेना की टुकड़ी को जमी हुई पैंगोंग झील के ऊपर हाफ मैराथन करते हुए देखा जा सकता है. यह सेना की वो टुकड़ी है जिसे गलवान घाटी के पास तैनात किया गया है. वीडियो में सेना की टुकड़ी को गश्त करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो कुछ वक्त पहले का बताया जा रहा है.