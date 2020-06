नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर सुरक्षाबलों ने रविवार को अलसुबह एक आतंकी को मार गिराया है. अभी ऑपरेशन जारी है. यह ऑपरेशन शोपिया जिले में चल रहा है. इस दौरान हथियार भी मिले हैं. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू

सुरक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आतंकवादियों से यह मुठभेड़ शोपिया जिले में आज रविवार को सुबह शुरू हई है. सुरक्षाबल और पुलिस के संयुक्‍त ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन जारी है. Also Read - जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने 24 घंटे में 2 अलग-अलग एनकाउंटर में मार गिराए 8 आतंकी

बता दें कि शनिवार को सुरक्षाबलों ने कश्मीर के कुलगाम जिले में के लिखदीपुरा क्षेत्र में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को मार गिराया था. यह मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बल जब क्षेत्र में तलाशी ले रहे थे. इस दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की और मुठभेड़ शुरू हो गई थी. Also Read - जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान ने सीमा पर फिर की फायरिंग, भारतीय सेना दे रही है जवाब

One terrorist eliminated in a joint operation in Shopian. Weapons recovered. Operation in progress: Northern Command, Indian Army.#JammuAndKashmir

