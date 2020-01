श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की तीन घटनाओं में सोमवार की रात से 6 सैनिकों समेत 11 लोगों की मौत हो गई. पुलिस और रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी. रक्षा सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर में सेना की एक चौकी हिमस्खलन की चपेट में आ गयी जिसमें पांच सैनिक फंस गये. बचाव अभियान चलाया गया और चार सैनिकों का पता लगा लिया गया.

सूत्रों ने बताया कि उनमें से चार को मृत घोषित कर दिया जबकि एक अन्य घायल है और उसका एक स्थानीय सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि गंदेरबल जिले में गगनगीर इलाके के एक गांव में एक अन्य हिमस्खलन हुआ जिसमें पांच नागरिकों की मौत हो गई जबकि चार अन्यों को बचा लिया गया.

Indian Army: In last 48 hours, five Army soldiers and one Border Security Force (BSF) constable have succumbed, due to heavy snowfall, avalanche and snow slides in Kashmir.

— ANI (@ANI) January 14, 2020