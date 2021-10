surveillance with Heron Mark-I UAV along LAC in Arunachal sector to counter any Chinese misadventure मीसामारी (तेजपुर): भारत ने अरूणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास दिन और रात में निगरानी काफी बढ़ा दी है और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए इसने विशिष्ट विमानों एवं अन्य युद्धक सामग्री की तैनाती की है. असम के मिसामारी सेक्टर में सीमा में एक विमानन स्क्वाड्रन में काम कर रहे भारतीय सेना के एक हेरॉन मार्क 1 मानव रहित हवाई वाहन (Heron Mark 1 Unmanned Aerial Vehicle) ड्रोन को चीन पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है. यह जानकारी रविवार को सेना के अधिकारियों ने दी है.Also Read - BMW 6 Series GT 630i M Sport Price in India: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने खरीदी लग्जरी BMW कार, कीमत और फीचर जानकर उड़ जाएंगे होश

असम के भारतीय सेना के एविएशन बेस में मेजर कार्तिक गर्ग ने बताया हेरॉन मार्क-I मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) 30,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है और जमीन पर कमांडर को फीड देते रह सकता है. ताकि हम जमीनी बलों को तैनाती कर सकें. इसमें लगातार 24-30 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है. पिछले वर्ष गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी के पास संपूर्ण तैनाती में बढ़ोतरी की है. इसके अलावा यह आधारभूत सुविधाओं का भी विकास कर रहा है.

Heron Mark-I Unmanned Aerial Vehicles (UAV) can climb upto 30,000 ft & continue to give feed to commander on ground. So that we can manoeuver forces on ground. It has endurance of 24-30 hrs in a stretch: Major Karthik Garg at Indian Army’s aviation base in Assam’s Missamari pic.twitter.com/Hp75XS1rGt

