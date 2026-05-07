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‘ऑपरेशन सिंदूर’ की याद मिटाने की कोशिश? पाकिस्तान सेना के भव्य शो पर उठे सवाल

7 मई 2026 को भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को एक साल पूरा हो रहा है. इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था.

Published date india.com Updated: May 7, 2026 10:36 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की याद मिटाने की कोशिश? पाकिस्तान सेना के भव्य शो पर उठे सवाल
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और PoK में नौ बड़े आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया था. (PTI)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था. इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के बीच पाकिस्तान में एक नए सैन्य आयोजन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना एक बड़े प्रचार अभियान और भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रही है. इसपर करीब 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपये खर्च किए जा सकते हैं.

रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस आयोजन का मकसद सेना की छवि मजबूत करना और पिछले साल भारत के साथ तनाव के दौरान बने नकारात्मक माहौल को बदलना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस आयोजन को विजय नैरेटिव यानी जीत की कहानी के तौर पर पेश करने की तैयारी चल रही है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह अभियान असल हालात से ज्यादा इमेज मैनेजमेंट पर केंद्रित दिखाई देता है.

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सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो
ऑपरेशन की पहली बरसी पर भारतीय वायुसेना ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें पाकिस्तान में किए गए हमलों और लक्ष्यों का जिक्र किया गया. एयर मार्शल अवदेश कुमार भारती ने दावा किया कि भारतीय बलों ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया और कई सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया.

पाकिस्तान में क्यों हो रहा है बड़ा आयोजन?
विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. एक तरफ आर्थिक संकट गहरा रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में आतंकी हमले बढ़े हैं. ऐसे माहौल में सेना अपनी छवि को फिर से मजबूत करना चाहती है. यही वजह है कि बड़े स्तर पर प्रचार अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है.

आर्थिक संकट के बीच खर्च पर सवाल
पाकिस्तान पहले से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. महंगाई, विदेशी कर्ज और बेरोजगारी जैसे मुद्दे वहां की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में करोड़ों रुपये सैन्य आयोजन पर खर्च करने की खबरों ने बहस छेड़ दी है.

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आलोचकों का कहना है कि जब आम लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तब सेना का इतना बड़ा आयोजन जनता के बीच गलत मैसेज दे सकता है. सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च नहीं होना चाहिए था. हालांकि, पाकिस्तान समर्थक विश्लेषकों का कहना है कि सेना देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और राष्ट्रीय मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी होते हैं.

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इमेज मैनेजमेंट या रणनीतिक संदेश?
विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरे आयोजन का एक बड़ा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर संदेश देना भी हो सकता है. पाकिस्तान की सेना लंबे समय से खुद को देश की स्थिरता और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी के तौर पर पेश करती रही है. लेकिन, पिछले साल भारत के साथ बढ़े तनाव और आतंकी घटनाओं ने उसकी छवि पर असर डाला. अब बड़े सैन्य कार्यक्रमों के जरिए यह दिखाने की कोशिश हो सकती है कि सेना अब भी पूरी तरह मजबूत और नियंत्रण में है.

कब हुआ था पहलगाम अटैक?
पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था. बैसरन घाटी में 4 आतंकियों ने टूरिस्टों से उनका धर्म पूछा और गोली मार दी. इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी.

7 मई 2025 को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर
7 मई 2025 को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में नौ बड़े आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया था. इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया. भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था.

PM मोदी ने X हैंडल का चेंज किया लोगो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया है. यह पहल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन की पहली सालगिरह पर भारतीय सेना के साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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