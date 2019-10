नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान के सामने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान नागरिकों को निशाना बनाये जाने का मुद्दा उठाया है. अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं. सैन्य सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

Indian Army sources: On October 1, Indian Army held talks with the Pakistan Army over hotline. Indian Army raised the issue of Pakistan Army targeting civilian population on the Indian side along the Line of Control during ceasefire violations.

