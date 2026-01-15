  • Hindi
  • India Hindi
  • Indian Army Released New Video On Operation Sindoor Showing Precision Strikes On Terror Camps In Pakistan

सेना ने आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के एयरवेज को मिनटों में मिट्टी में मिलाया, देखें ऑपरेशन सिंदूर का नया VIDEO

आर्मी डे पर जारी किए गए इस 3 मिनट के वीडियो में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए बड़े आतंकी हमलों की झलक दिखाई है. भारत का जवाब दिखाया. साथ में अपने दुश्मनों के लिए मैसेज भी छोड़ा है.

Published date india.com Updated: January 15, 2026 5:08 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
सेना ने आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के एयरवेज को मिनटों में मिट्टी में मिलाया, देखें ऑपरेशन सिंदूर का नया VIDEO

भारतीय सेना (Indian Army) 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मना रही है. इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा ने भारत के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला था. आर्मी डे (Army Day) पर भारतीय सेना ने भारत-पाकिस्तान बॉर्डर (India-Pakistan Border) पर बने आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का एक नया वीडियो शेयर किया है. गुरुवार को जारी किए गए इस 3 मिनट के वीडियो में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए बड़े आतंकी हमलों की झलक दिखाई है. भारत का जवाब दिखाया. साथ में अपने दुश्मनों के लिए मैसेज भी छोड़ा है.

इस वीडियो में भारतीय सेना ने 2001 में हुआ संसद हमला, 2002 में हुआ अक्षरधाम मंदिर हमला, 2008 में मुंबई हमला, 2019 में हुए पुलवामा अटैक और 2025 में पहलगाम हमले की झलक दिखाई है.सेना ने इन हमलों को ‘मानवता पर हमला’ करार दिया है.

भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट लिखा, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प के साथ इतिहास रचा. इस शॉर्ट फिल्म के जरिए देश फिर से वीरता की इस प्रेरक गाथा को देख सकता है.”

वीडियो में क्या-क्या है?
वीडियो में देखा जा सकता है कि पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया. भारतीय सेना LoC पार जाती है और 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती है. इस वीडियो में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया. हालांकि, फुटेज में दिखाया गया है कि एयर स्ट्राइक के बाद कैसे पाकिस्तान की तरफ से जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में शेलिंग होती है.

इस वीडियो में भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने और सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए भी दिखाया गया है. वीडियो फुटेज में बॉर्डर पार एयर डिफेंस रडार और एयरपोर्ट पर हमले होते भी दिखाए गए हैं. वीडियो के आखिर में भारतीय सेना ने दुश्मनों के लिए मैसेज भी छुड़ा है. सेना ने लिखा- ‘ये हमारे दुश्मनों को चेतावनी है. उन्हें उनकी बुजदिली (कायरता) की कीमत चुकानी होगी.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ-CDS
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (CDF) जैसा नया पद बनाना पड़ा. ये पद तीनों सेनाओं को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए बनाया गया.

CDS ने कहा कि ऑपरेशन ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधन करने के लिए मजबूर किया. ये इस बात का सबूत है कि पड़ोसी देश को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.