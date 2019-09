नई दिल्‍ली/ श्रीनगर: पाकिस्‍तान ये वीडियो तुम्‍हारे झूठ को पर्दाफाश करने के लिए क्‍या अब भी कम है. देखो तुम्‍हारे यहां चल रही आतंकी की फैक्‍ट्री से निकले ये आतंकी खुद ही तुम्‍हें बेनकाब कर रहे हैं. ये आतंकी साफ-साफ बता रहे हैं कि तुम कैसे आतंवादियों को पालते हो, उन्‍हें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देते हो और एलओसी पार करवाकर कश्‍मीर में आतंक का नंगा नाच नाचने के लिए मजबूर करते हुए इन्‍हें अपनी अंगुली पर नचाते हो.

पाकिस्‍तान तुम्‍हारी बदकिश्‍मती है कि जिस आतंकवाद को तुम भारत में फैलाना चाहते हो, वही तुम्‍हें कैसे घुन की तरह खा रहा है. फिर तुम मानते नहीं हो. देखो इस वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा के दोनों पाकिस्‍तानी आतंकियों की सुनो जुबानी, जिन्‍हें भारतीय सेना ने कश्‍मीर में घुसने की जुर्रत करने पर दबोचा है. अब ये तुम्‍हारी करत और षड़यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं.. देखों ये वीडियो… ये आईना है.. तुम अपनी शक्‍ल तो देखो शायद तुम्‍हें अपनी ही करतूतों पर कभी जरा सी शर्म आए… क्‍या तुम्‍हारा जमीर कभी जागेगा?

पाकिस्‍तान की इस घिनौने इरादे को इंडियन आर्मी की 5कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल के. जे. एस. ढिल्लन और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुनीर खान के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बेनकाब करते हुए कहा, ”घाटी में शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने को उतारू है.” सेना ने इन पाकिस्‍तान आतंकियों को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. क्‍या पाकिस्‍तान अब भी बताएगा कि ये कश्‍मीरी हैं…आजादी के परवाने हैं. ये कोई कश्‍मीरी नहीं, तुम्‍हारे ही देश के लोग हैं, जिन्‍हें तुम कोई अच्‍छी जिंदगी जीने का मौका तो नहीं दे सकते हो, तो चंद पैसों की खातिर उन्‍हें आतंकवादी बना कर कश्‍मीर में भेज रहे हो.

#WATCH SRINAGAR: Indian Army releases confession video of two Pakistani nationals, who are associated with Lashkar-e-Taiba, and were apprehended on August 21. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/J57U3uPZBl

— ANI (@ANI) September 4, 2019