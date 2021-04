Indian Army,Jammu & Kashmir, Pakistan, LOC, POK, News: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) में इंडियन आर्मी का मानवीय चेहरा आज बुधवार को दुनिया के सामने तब आया जब पाक नियंत्र‍ित कश्‍मीर (POK) से भटक कर आए एक युवक को मिठाई और कपड़ों के साथ उसे वापस भेज दिया. भारतीय सेना ने मानवता दिखाते हुए पर इस युवक को तीथवाल क्रॉसिंग प्‍वांइट पर पाकिस्‍तानी अधिकारियों को वापस सौंप दिया है. Also Read - Chhattisgarh में नक्‍सलियों के कब्‍जे में CRPF जवान, मां और पत्‍नी ने सरकार से रिहाई के लिए लगाई गुहार

भारतीय अधिकारियों ने इस युवक को मिठाइयां और कपड़े देकर पाकिस्‍तानी अधिकारियों को वापस कर दिया है. यह युवक बीते 5 अप्रैल को एलओसी पार करके कुपवाड़ा के कर्णा में आ गया था. सेना ने इस युवक को लेकर जांच की और पाया कि वह गलती से भटककर यहां आ गया है. वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत कश्मीर के लिपा इलाके का निवासी है और 5 अप्रैल को एलओसी पार कर गया था.

सेना ने युवक को पाकिस्‍तानी अधिकारियों को सौंपने का वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में युवक को सेना के अधिकारी और सैनिक तीथवाल क्रॉसिंग प्‍वांइट पर ले जाकर पाकिस्‍तानी सेना के अधिकारियों को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं. सेना की ओर से जारी फोटोज में युवक को मिठाइयां और कपड़े देते हुए दिखाया गया है.

Indian authorities repatriated a youth to Pakistani authorities from Teethwal crossing point as humanitarian gesture. He was given clothes & sweets on return. He’s a resident of Lipa area of Kashmir under illegal occupation of Pakistan & had crossed LoC on 5th April: Indian Army pic.twitter.com/9k01dwRnh5

— ANI (@ANI) April 7, 2021