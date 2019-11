श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने भारतीय क्षेत्र में घुस आये एक पाकिस्तानी नागरिक को सद्भावना दिखाते हुए वापस उसके देश भेज दिया. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, सद्भावनापूर्ण व्यवहार अपनाते हुए अहमद को गुरुवार को पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि कुपवाड़ा पुलिस ने आज पाकिस्तान के पाजकोट निवासी शबीर अहमद नामक नागरिक को वापस उसके देश भेज दिया. उन्होंने बताया कि अहमद को इस साल 18 मई को जिले के कर्नाह इलाके में दिलार चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया था, जब वह आवश्यक अनुमति के बिना भारतीय क्षेत्र में चला आया था. प्रवक्ता ने बताया कि प्रासंगिक धाराओं के तहत कर्नाह थाने में एक मामला दर्ज किया गया और उस व्यक्ति को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह मानसिक विकार से पीड़ित है.

Indian Army officials: Shabir Ahmed was repatriated on humanitarian grounds today at Tithwal crossing point in Tangdhar sector by SDM, Tangdhar to Chilehana in PoK, where Pakistani authorities accepted the individual&appreciated humanitarian gesture. #Srinagar https://t.co/l7zXZZvK8u pic.twitter.com/iqSXtuA1PC

— ANI (@ANI) November 21, 2019