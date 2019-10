नयी दिल्ली: भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकी लॉन्च पैड की तबाही करने के सबूत दिए हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पीओके में आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए हैं. भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को उड़ाया है. इस पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में छह से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि तीन आतंकी शिविर नष्ट किये गए.

