Manipur: मणिपुर में भारतीय सेना के जवान की अपहरण के बाद हत्या, हथियारबंद लोग घर से उठा ले गए थे; मचा हड़कंप

Indian Army soldier killed in Manipur: मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के खुनिंगथेक गांव में भारतीय सेना के एक जवान की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. जवान की पहचान कांगपोकपी जिले के लीमाखोंग में सेना की रक्षा सुरक्षा कोर (DSC) प्लाटून के सिपाही सेर्टो थांगथांग कोम के रूप में हुई है. अधिकारियों ने कहा कि वह इंफाल पश्चिम के तरुंग का रहने वाला था.

अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अवकाश पर आए सिपाही कोम का सुबह 10 बजे उनके घर से अपहरण कर लिया था. मामले के प्रत्यक्षदर्शी और कोम के 10 वर्षीय बेटे के अनुसार तीन लोग उसके घर में तब दाखिल हुए जब वह अपने पिता के साथ बरामदे में काम कर रहा था.

An IndianArmy soldier, Sep Serto Thangthang Kom (41), was abducted & later killed, by 3 unidentified miscreants, while on leave at Tarung, Happy Valley, Imphal West. He was deployed at DSC Platoon, Leimakhong, Manipur. He is survived by his wife & 2 children: PRO, Kohima &… pic.twitter.com/t1zYB2d4HK

