Indian Army Battle drill in Tawang: चीन की ओर से उत्तरी सीमाओं का लगातार उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं. चीनी सैनिक कई बार भारतीय सीमा में घुस आते हैं और पिछले कुछ समय से सीमा रेखा पर तनाव भी बरकरार है. इस बीच भारतीय सेना सीमा पर चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने के लिए लगातार खड़ी है और अभ्यास का दौर भी जारी है.

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा रेखा के पास भारतीय सेना के जवान यहां की उबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थितियों, खराब जलवायु के बीच आक्रामक प्रशिक्षण, जोरदार अभ्यास और मेडिटेशन कर रही है, ताकि चीन की ओर से होने वाली किसी भी हरकत का उचित तरीके से जवाब दिया जा सके.

#WATCH Indian Army soldiers undergo aggressive training, vigorous exercise, and meditation for the troops in rough climate conditions and terrains of the Eastern Sector in Arunachal Pradesh pic.twitter.com/NUy8xhvBJH — ANI (@ANI) October 21, 2021

भारतीय सेना के वरिष्ट अधिकार तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर साथी सैनिकों को जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हैं. इससे सैनिक चीन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को भांप सकें और उसका उचित जवाब दे सकें.

#WATCH | Arunachal Pradesh | Indian Army soldiers demonstrate a drill in Tawang sector near the Line of Actual Control (LAC) to tackle any threat from the Chinese side pic.twitter.com/jb1sMzJfGD — ANI (@ANI) October 21, 2021

सैनिकों को यहां बैटल ड्रिल में सिखाया जा रहा है कि कैसे दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद किया जाता है. गौरतलब है कि चीन की तरफ से लद्दाख में गलवान घाटी में सीमा का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद से लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.