India-China Standoff: लद्दाख में LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने चीन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. भारत ने इसके साथ ही उलटा चीन पर भारतीय सेना की मौजूदगी वाले इलाकों के करीब हवाई फायरिंग का आरोप लगाया है. सेना कहा कि चीन स्थिति को तनावपूर्ण बनाने के लिए लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है.

In the instant case on 07 September, it was China's PLA troops who were attempting to close-in with one of our forward positions along the LAC & when dissuaded by own troops, PLA troops fired a few rounds in the air in an attempt to intimidate own troops: Indian Army https://t.co/OtW4YgPKwJ

