भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की एक और कोशिशों को नाकाम कर दिया. आर्मी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, 'सेना ने किशन गंगा नदी के तट पर आवाजाही का पता लगाया. इसके तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया गया. नदी के दूर किनारे से रस्सी से बंधे ट्यूब में कुछ वस्तुओं को ले जाने की कोशिश करते हुए 2-3 आतंकियों का पता चला. इसके बाद सेना ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे भारी मात्रा में हथियार बरामद किये गए.

Troops detected movement on banks of Kishen Ganga River. Immediately, joint operation was launched with J&K Police. 2-3 terrorists were detected trying to transport some items in a tube tied to a rope from far bank of the river. Troops reached and recovered arms: Army Sources https://t.co/5vu2GeRFCU pic.twitter.com/l1YSS78Ecr

न्यूज एजेंसी ANI को आर्मी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में तैनात भारतीय सेना ने पीओजेके से हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान सेना द्वारा समर्थित आतंकियों के एक प्रयास को नाकाम कर दिया. इस दौरान चार AK 74 राइफल, 8 मैगजीन, 240 AK राइफल बरामद किए गए.

This year, we have been able to thwart infiltration to a great extent. Last year figure of infiltration (from Pakistan) was around 130, this year it is less than 30. I believe this will help in improving internal situation also: Lt. Gen B.S Raju, GOC Chinar Corps #JammuAndKashmir pic.twitter.com/zb5mavQs3k

