सैन्य प्रतीकों से ब्रिटिश पहचान मिटाने के खिलाफ सेना का बड़ा अभियान, बदले औपनिवेशिक दौर के 246 नाम
Indian Army Changed 246 colonial-era names: भारतीय सेना ने देशभर की छावनियों और सैन्य संस्थानों में 246 सड़कों, इमारतों और स्थलों के ब्रिटिशकालीन नाम बदलकर उन्हें भारतीय युद्ध नायकों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को समर्पित किया है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...
Colonial name removed from military symbols: भारतीय सेना ने देश की रक्षा के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. विकसित भारत के संकल्प और गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागने के उद्देश्य से, सेना ने देशभर की छावनियों (Cantons) और सैन्य संस्थानों में अंग्रेजों के दौर के 246 नामों को बदल दिया है. अब ये स्थान भारत के उन वीर सपूतों के नाम से जाने जाएंगे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया.
रक्षा विभाग ने दी ये जानकारी
रक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस व्यापक नामकरण प्रक्रिया के तहत कुल 246 संपत्तियों के नाम बदले गए हैं. इनमें 124 सड़कें, 77 आवासीय कॉलोनियां, 27 इमारतें और सैन्य सुविधाएं और 18 अन्य संपत्तियां, जैसे पार्क, ट्रेनिंग जोन, गेट और हेलिपैड के नाम शामिल हैं.
युद्ध नायकों को मिला सम्मान
सेना द्वारा इन नामों में बदलाव महज औपचारिकता नहीं, बल्कि उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि है जिनकी वीरता की कहानियां अब इन सड़कों और इमारतों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी.
- दिल्ली कैंट: यहां के प्रसिद्ध किर्बी प्लेस का नाम बदलकर अब केनुगुरुसे विहार और मॉल रोड का नाम अरुण खेतरपाल मार्ग रखा गया है.
- मथुरा कैंट: यहां न्यू हॉर्न लाइन को अब वीर अब्दुल हमीद लाइंस के नाम से जाना जाएगा.
- अंबाला कैंट: पैटरसन रोड क्वार्टर्स का नया नाम धन सिंह थापा एन्क्लेव रखा गया है.
- आईएमए देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी में किंग्सवे ब्लॉक को अब कारगिल ब्लॉक और कॉलिन्स ब्लॉक को नुब्रा ब्लॉक कहा जाएगा.
इससे पहले 2024 में कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया था, जिसमें जॉर्ज गेट को शिवाजी द्वार और डालहौजी बैरक को नेताजी बैरक जैसे नाम दिए गए थे. यह अभियान भारतीय सेना के भारतीयकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है.
सेना का औपनिवेशिक पहचान मिटाने का अभियान
इस पहल की नींव वर्ष 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी. उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों से ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखने वाले अधिकारियों के नाम हटाकर उन्हें भारतीय राष्ट्र निर्माताओं और वीर सैनिकों के नाम पर रखा जाए. हालांकि, सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन ब्रिटिश अधिकारियों का स्थानीय समाज में सकारात्मक योगदान रहा है, उनके नाम सम्मानपूर्वक बनाए रखे जाएंगे.
