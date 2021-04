देश में कोरोना बेकाबू हो गया है. बीते एक हफ्ते से देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी सख्त पाबंदियां लागू हैं फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही. देश में कोरोना से जान गंवाने वालों लोगों की संख्या बढ़कर भी 2 लाख के पार पहुंच गई है. देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बुरा है. हर दिन ऑक्सीजन और बेड की किल्लत सामने आ रही है. ऐसे में भारतीय सेना ने दिल्ली स्थिति अपने बेस अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया है. आर्मी के बेस अस्पताल में अभी कोविड मरीजों के लिए 340 बेड हैं, जिसमें 250 बेड में ऑक्सीजन की उपलब्धता है. Also Read - ...तो क्‍या कोरोना संकट के चलते इस साल नही होगा महिला टी20 चैलेंज, BCCI जता रहा है असमर्थता

सेना ने बयान में कहा, ‘कोरोना के मामलों में लगातार हो रही तेजी के कारण इस अतिरिक्त बेड को लगाने का फैसला किया गया है. सेना की तरफ से बताया गया कि बेड बढ़ाने की योजना को तेजी से लागू करना है. 30 अप्रैल तक कोरोना मरीजों के लिए 650 बेड होंगे, जिसमें 450 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे. इसके अलावा 29 अप्रैल तक आईसीयू बेड की क्षमता भी 12 से 29 की जा रही है. Also Read - Bihar Lockdown News: बिहार में लॉकडाउन पर क्या है ताजा अपडेट? Night Curfew के बाद अब...

Next phase of expansion will see the present capacity being augmented to 900 oxygenated beds by the second week of June 2021. For efficient patient management, a new #COVID OPD under a specialist medical team is functioning round the clock. (4/n) Also Read - Complete Lockdown In Goa: गोवा में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) April 28, 2021