Indian Army की नई प्रमोशन पॉलिसी नए साल से, अफसरों-जवानों को पदोन्नति के अधिक अवसर

Indian Army: इंडियन आर्मी (Indian Army) ने नई प्रमोशन पॉलिसी (promotion policy) ला रही है. भारतीय सेना एक व्यापक पदोन्नति नीति ला रही है जिसे 1 जनवरी, 2024 से लागू किया जाएगा. आर्मी के सीनियर एक अधिकारी ने कहा कि नई पदोन्नति नीति सैन्यबल की लगातार बढ़ रही वाली ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है. नई प्रमोशनल पॉलिसी के हिस्से के रूप में कर्नल और इसे उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए पदोन्नति नीति की गहन और विस्तृत समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है. नई नीति आंतरिक और बाहरी दोनों ही आयामों में वर्तमान और उभरती ऑपरेशनल चुनौतियों के लिए लीडरशिप की जरूरत पूरा करने में में मदद करती है.

आर्मी के इस कदम से अधिक अफसरों को कर्नल और इसे उससे ऊपर के रैंक तक पहुँचने का रास्ता खुल सकेगा और सभी आर्म्स और सर्विसेस के कैडर को भी लाभ हो सकेगा. सेना में अफसरों की कमी को भी पूरा सकेगी.

The Indian Army is coming out with a comprehensive promotion policy which will be implemented from January 1, 2024. The new promotion policy has been prepared in-sync with the ever-evolving operational requirements of the force. As part of this, a comprehensive review of the… pic.twitter.com/ar4AmwXQ69

— ANI (@ANI) December 6, 2023