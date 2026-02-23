  • Hindi
भारतीय नागरिक छोड़ दें ईरान, तेहरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी-हेल्पलाइन जारी की, क्या युद्ध होने वाला है?

एडवाइजरी में भारतीय दूतावास ने सभी नागरिकों, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और टूरिस्ट शामिल हैं, सबसे कहा है कि वे कमर्शियल फ़्लाइट या ट्रांसपोर्ट के किसी भी साधन से ईरान छोड़ दें.

February 23, 2026
Iran-US tension: ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध के खतरे को देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है. एडवाइजरी में भारतीय दूतावास ने सभी नागरिकों, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और टूरिस्ट शामिल हैं, सबसे कहा है कि वे कमर्शियल फ़्लाइट या ट्रांसपोर्ट के किसी भी साधन से ईरान छोड़ दें.

भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए

एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों और PIOS को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. विरोध या प्रदर्शन वाली जगहों से बचना चाहिए. ईरान में भारतीय एम्बेसी के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी जरूरी सूचना के लिए लोकल मीडिया पर नजर रखनी चाहिए.

भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से यह भी कहा कि वे अपने ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और ID हमेशा अपने पास रखें. साथ ही मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जिसे भी मदद की जरूरत हो वह नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकता है.

मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359.

जरूरतमंद लोग cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.

कैसे हैं ईरान के हालात?

अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर तनाव बना हुआ है. इस बीच ईरान में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी जारी हो गया है. अमेरिका और ईरान के बीच अगले राउंड की बातचीत इस हफ्ते के आखिर में गुरुवार, 26 फरवरी को जिनेवा में होगी. दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह 10-15 दिनों के अंदर अमेरिका के साथ समझौता कर ले या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे.

क्या अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध होने वाला है?

ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो तेहरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है. इसके लिए हमें इस इलाके में अमेरिकी बेस पर हमला करना होगा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हम अमेरिका के एक्शन पर करीब से नजर रख रहे हैं और किसी भी संभावित स्थिति के लिए सभी जरूरी तैयारी कर ली है.

तनाव के बीच अमेरिका ने जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं. ये तैनाती आम तैनाती के मुकाबले काफी ज्यादा है. जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर नॉर्थ-ईस्ट में मौजूद मुवफ्फाक साल्टी को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मुख्य सैन्य बेस में से एक माना जाता है. इस इलाके के दूसरे अमेरिकी सैन्य बेस पर भी बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती की खबरें आई हैं.

