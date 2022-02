Indian Coast Guard Day: हर साल एक फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल भारत 46वां भारतीय तटरक्षक दिवस मना रहा है. देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से लेकर समुद्र में राहत एवं बचाव कार्यों तक का जिम्मा देश के तटरक्षक ही संभालते हैं. भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. इंडियन कोस्ट गार्ड (Indian Coast Guard Day 2022) औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को कोस्ट गार्ड एक्ट, 1978 द्वारा संसद के स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था. पीएम मोदी ने भी इस खास दिन पर ट्वीट कर बधाई दी है. आइए इस खास मौके पर जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में मुख्य और रोचक जानकारियां…Also Read - Budget 2022 LIVE Streaming Link: कैसे और कहां देखें बजट 2022 LIVE | इस डायरेक्ट लिंक पर करें Click

इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस का ध्येय वाक्य "वयम् रक्षाम:" है. इसका अर्थ होता है, 'हम रक्षा करते हैं'. इनका मुख्य कार्य कृत्रिम द्वीपों एवं अपतटीय स्टेशनों की सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा व सहायता, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, तस्कर विरोधी संक्रियाओं में सीमा शुल्क विभाग एवं अन्य प्राधिकारियों की सहायता, समुद्री कानूनों को लागू करना और वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठा करना और युद्ध के दौरान नौसेना की सहायता करना है.

#WATCH | Indian Coast Guard releases an official video on the occasion of 46th Raising Day. pic.twitter.com/Y7ToB3gPHv

18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक दिवस भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था. भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा डालने वाले सामानों की समुद्री तस्करी को रोकने के लिए 1 फरवरी, 1977 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी. स्थापना के बाद से भारतीय तटरक्षकों ने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है और लगभग 14,000 शरारती तत्वों को पकड़ा है. भारतीय तटरक्षक बल का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जो नई दिल्ली मुख्यालय में स्थित है. बता दें कि वर्तमान महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं.

Best wishes to the Indian Coast Guard family on their Raising Day.

An organisation of great strategic importance, our Coast Guard is an outstanding team of professionals, who steadfastly secure our coasts and also are at the forefront of humanitarian efforts. @IndiaCoastGuard pic.twitter.com/3OiyQ1ZJfo

— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2022