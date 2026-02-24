By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
विदेश घूमने का बना रहे प्लान? भारतीय दूतावास ने इस देश के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें वजह
इधर घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी भारतीय दूतावास ने एडवायजरी जारी की है. आइए जानते है इसके पीछे क्या वजह है?
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित भारतीय दूतावास सियोल ने इंडियन के लिए एक एडवायजरी जारी की है. हाल ही में कंटेंट क्रिएटर सचिन अवस्थी को जेजू पहुंचने पर हिरासत में लिए जाने की घटना के बाद यह कदम उठाया गया. दूतावास ने कहा कि समय-समय पर भारतीय यात्रियों को जेजू में प्रवेश से रोके जाने या वापस भेजे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो वीजा-फ्री सुविधा का उपयोग करते हैं. इस वजह से यात्रियों के बीच चिंता बढ़ी है और दूतावास ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है.
वीजा-फ्री का मतलब ये नहीं एंट्री मिल जाएगी
एडवायजरी में साफ कहा गया है कि जेजू का वीजा-फ्री प्रवेश केवल अल्पकालिक पर्यटन के लिए मान्य है और अंतिम फैसला वहां के इमिग्रेशन अधिकारियों का होता है. यानी आपके पास वीजा-फ्री एंट्री की पात्रता हो, फिर भी आपको प्रवेश मिले, यह जरूरी नहीं है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें. इनमें कन्फर्म रिटर्न टिकट, पूरे प्रवास की होटल बुकिंग, दिन-वार ट्रैवल प्लान, पर्याप्त पैसों का प्रमाण, कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस और ठहरने की जगह की संपर्क जानकारी शामिल है. यदि आप अपनी यात्रा का उद्देश्य और योजना स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते, तो इमिग्रेशन अधिकारी आपको प्रवेश से मना कर सकते हैं.
नियमों का पालन करना जरूरी
दूतावास ने खास तौर पर वित्तीय तैयारी पर जोर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों को यह दिखाना होगा कि उनके पास पूरे प्रवास का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धन है. इमिग्रेशन जांच के दौरान पूछे गए सवालों का शांत, स्पष्ट और सुसंगत जवाब देना भी बेहद जरूरी है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जेजू वीज़ा-फ्री योजना के तहत मुख्य भूमि दक्षिण कोरिया की यात्रा की अनुमति नहीं है. अगर कोई बिना वीज़ा के मुख्य भूमि जाने की कोशिश करता है या तय समय से ज्यादा रुकता है, तो भविष्य में उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है. प्रवेश से इनकार की स्थिति में यात्रियों को अगले उपलब्ध विमान से वापस भेज दिया जाता है और तब तक उन्हें अस्थायी हिरासत केंद्र में रखा जा सकता है.
38 घंटे हिरासत में रहे सचिन अवस्थी
यह पूरी एडवायजरी उस घटना के बाद आई है, जब सचिन अवस्थी और उनकी पत्नी को जेजू पहुंचने पर करीब 38 घंटे तक हिरासत में रखा गया. आखिरकार उन्हें महंगा वापसी टिकट लेकर भारत लौटना पड़ा. अवस्थी ने कहा कि इमिग्रेशन का फैसला उनका अधिकार है, लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था. जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया का एक विशेष स्वायत्त प्रांत है, जहां सीमित वीज़ा-फ्री एंट्री की सुविधा है. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को सीधे किसी विदेशी देश से जेजू पहुंचना होता है; यदि वे मुख्य भूमि दक्षिण कोरिया के रास्ते जाते हैं, तो वीज़ा अनिवार्य है. ऐसे में यात्रा से पहले सभी नियमों को अच्छे से समझना और पूरी तैयारी करना बेहद जरूरी है.
