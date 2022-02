India, China, Beijing Winter Olympics 2022, Olympics, Galwan, MEA: भारत (India) चीन (China) में कल शुक्रवार यानि 4 फरवरी से शुरू हो रहे बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक (Beijing Winter Olympics 2022) के उद्घाटन या समापन समारोह का बहिष्‍कार करेगा. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पीएलए के गलवान घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने पर कहा कि यह अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना है.Also Read - Army Chief ने कहा- पाक-चीन सीमा पर अभी सिर्फ जंग का ट्रेलर, भविष्य के लिए युद्ध का मैदान तैयार करना होगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा, बीजिंग दूतावास में भारत के प्रभारी उप राजदूत बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे. Also Read - U19 WC, IND vs AUS: इस मामले में Virat Kohli से भी आगे निकले Yash Dhull, अंडर-19 विश्व कप में हासिल किया बड़ा मुकाम

Regrettable that China has chosen to politicise the Olympics. The Indian envoy will not attend the opening or closing ceremony of the Beijing Winter Olympics: MEA on reports of China making Galwan soldier torchbearer pic.twitter.com/AdtDVk3aSv

— ANI (@ANI) February 3, 2022