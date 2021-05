Sputnik V vaccines रुस के निवेश कोष रसियन डारेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) और भारत की दवा कंपनी पैनेसिया बायोटेक ने सोमवार को भारत में स्पुतनिक-वी कोरोना वायरस टीके का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की. पैनेसिया बायोटेक के हिमाचल प्रदेश के बद्दी कारखाने में तैयार की गई कोविड19 के स्पूतनिक-वी टीके की पहली खेप रूस के गामालेया केन्द्र भेजा जायेगा जहां इसकी गुणवत्ता की जांच परख होगी. Also Read - भारत में 40 दिनों बाद सबसे कम मामले सामने आए, AIIMS निदेशक बोले- तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना फैलने की संभावना कम

आरडीआईएफ और पैनेसिया बायोटेक ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पूर्ण स्तर पर उत्पादन इन गर्मियों में ही शुरु होने की उम्मीद है. बयान में कहा गया है कि अप्रैल में आरडीआईएफ और पैनेशिया ने स्पुतनिक-वी टीके की सालाना 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने पर सहमति जताई थी. Also Read - Black Fungus Cases In india: देश में आज सुबह तक ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज

आरडीआईएफ के मुख्य कार्यकारी किरिल्ल डमित्रिव ने कहा, ‘‘पैनेशिया बायोटेक के साथ मिलकर भारत में उत्पादन की शुरुआत देश को महामारी से लड़ने में मदद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ’’ Also Read - Covid-19: देश में घटे कोरोना के नए केस, लेकिन 24 घंटे में 4,454 नई मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 3 लाख के पार

Indian firm Panacea Biotec begins production of Sputnik V vaccines. It will annually manufacture 100 million doses of Sputnik V.

