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तिरंगा पैर में बांधा और झंडा भी फाड़ा! न्यूयॉर्क की घटना पर किरेन रिजिजू की कड़ी चेतावनी

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया कि एक प्रदर्शनकारी ने भारतीय तिरंगे को अपने पैर के आसपास बांध रखा था और कैमरे के सामने पोज दे रहा था. वहीं, कुछ अन्य लोगों पर एक दूसरे भारतीय झंडे को फाड़ने का आरोप है.

Written by: Ikramuddin
Published: August 30, 2026, 9:52 PM IST
तिरंगा पैर में बांधा और झंडा भी फाड़ा! न्यूयॉर्क की घटना पर किरेन रिजिजू की कड़ी चेतावनी

न्यूयॉर्क में भारतीय तिरंगे के कथित अपमान का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार करते नजर आए. यह प्रदर्शन शनिवार, 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर हुआ. उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत वहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

तिरंगा पैर में बांधने और झंडा फाड़ने का आरोप

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया कि एक प्रदर्शनकारी ने भारतीय तिरंगे को अपने पैर के आसपास बांध रखा था और कैमरे के सामने पोज दे रहा था. वहीं, कुछ अन्य लोगों पर एक दूसरे भारतीय झंडे को फाड़ने का आरोप है. वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी नारेबाजी और जश्न मनाते भी दिखाई दिए. रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़े लोग थे. प्रदर्शनकारियों ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करते हुए भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे लगाए.

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किरेन रिजिजू ने दी कड़ी चेतावनी

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि RSS, BJP या सरकार की आलोचना करना लोगों का अधिकार है, लेकिन भारत और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि लोग RSS, BJP या सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देश को गाली नहीं दे सकते और भारतीय झंडे का अपमान नहीं कर सकते. रिजिजू ने प्रदर्शनकारियों को इस तरह की हरकतों के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी दी.

यहां देखें वीडियो

मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर हुआ प्रदर्शन

मोहन भागवत को न्यूयॉर्क में आयोजित “Universal Oneness Celebration” कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था. यह कार्यक्रम मैडिसन स्क्वायर गार्डन के Infosys Theater में आयोजित किया गया. कार्यक्रम के बाहर प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और मोहन भागवत के खिलाफ पोस्टर और बैनर भी दिखाए. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तिरंगे के कथित अपमान को लेकर विवाद बढ़ गया है. भारत सरकार ने Sikhs for Justice यानी SFJ को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रदर्शन में इस संगठन से जुड़े खालिस्तान समर्थक लोग शामिल थे.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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