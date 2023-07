फ्रांस से 26 नेवी राफेल M और 3 स्कॉर्पीन पनडुब्बी डील को मिली मंजूरी, समुंद्र में भारत होगा और पावरपुल

भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए नई पीढ़ी के नेवी लड़ाकू विमान राफेल (Rafale M) फ्रांस से खरीदेगा. फ्रांस ने इस डील को मंजूरी दे दी है. राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बताया कि डील के तहत भारत को 26 नेवी राफेल मिलेंगा. भारत फ्रांस से नेवी के लिए 3 स्कॉर्पीन पनडुब्बी भी खरीद रहा है.

रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को फ्रांस से राफेल जेट के 26 नेवी वर्जन खरीदने और तीन फ्रांसीसी-डिज़ाइन वाली स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी. फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “रक्षा सहयोग हमारे घनिष्ठ संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है. यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है. फ्रांस ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत पहल में एक महत्वपूर्ण भागीदार है.” उन्होंने कहा, “आज हम नयी प्रौद्योगिकियों से संबंधित सह-उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे.” मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष तीसरी दुनिया के मित्रवत देशों के लिए भी सैन्य उपकरण तैयार कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस असैन्य परमाणु क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाएंगे और छोटे एवं उन्नत मॉड्यूलर संयंत्रों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं.