नई दिल्ली: भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (पी-5) के राजनयिकों को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित हिस्सों में बांटने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कई अन्य देशों के राजनयिकों को भी जम्मू कश्मीर से संबंधित फैसले के बारे में अवगत कराया.

Sources: It was, inter alia, highlighted that the proposals which are currently under consideration of the Parliament of India are internal to India. These are aimed at providing good governance, promoting social justice and ensuring economic development in Jammu and Kashmir. https://t.co/k3jGIcfQpx

