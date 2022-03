नई दिल्‍ली: भारत (India) ने पाकिस्‍तान की राजधानी इस्‍लामाबाद में विदेश मंत्रियों की बैठक (Foreign Ministers’ meet) में हुर्रियत (Hurriyat) को आमंत्रित करने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के इस कदम पर प्रतिक्र‍िया जताई है. विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में होने वाली ओआईसी की बैठक में भाग लेने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने संबंधी खबरों पर कहा, भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेता है.Also Read - DRDO ने 45 दिन में 7 स्‍टोरी बिल्डिंग तैयार की, भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर होगी रिसर्च

Govt takes seriously the actions motive of which is to destroy India’s unity & sovereignty. Hope OIC won’t encourage nations&orgs indulging in terrorism & anti-India activities. Unfortunate that it’s driven by single agenda: MEA on OIC inviting Hurriyat at Foreign Ministers’ meet pic.twitter.com/oi1DeHPRJI

— ANI (@ANI) March 17, 2022