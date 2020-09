नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) ने 61 वर्षीय भारतीय स्वतंत्र (फ्रीलांस) पत्रकार राजीव शर्मा को कथित तौर पर चीनी खुफिया एजेंसी को जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. नई दिल्ली के पीतमपुरा में शर्मा के घर की तलाशी के दौरान, एक लैपटॉप, भारतीय रक्षा से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज और कुछ अन्य गुप्त कागजात कथित तौर पर जब्त किए गए हैं. Also Read - फ्रीलांस पत्रकार चीनी खुफिया एजेंसी को रक्षा संबंधी गुप्‍त जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार

स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने कहा, “उनके पुलिस रिमांड के दौरान एक चीनी महिला क्विंग शी और उनके नेपाली साथी शेर सिंह उर्फ राज बोहरा को भी गिरफ्तार किया गया है.” Also Read - CBI ने लोगों के कंप्यूटर में मैलवेयर डालने पर 6 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया

पुलिस ने दावा किया कि वे चीनी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील सूचना देने के एवज में पत्रकार राजीव शर्मा को बड़ी राशि का भुगतान कर रहे थे. Also Read - कोर्ट ने रकुल प्रीत की मीडिया की खबरों पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Journalist Rajeev Sharma further disclosed he was about to send/convey these recovered secret documents to his handlers. In past also, he sent several documents in the form of reports to his handlers & got handsome remuneration for the same: Deputy Commissioner of Police, Delhi

— ANI (@ANI) September 19, 2020