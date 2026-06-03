ईरान के हमले में भारतीय की मौत, कुवैत एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बरसात; खाड़ी में फिर भड़का तनाव

Indian Killed in Iranian Drone Attack: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई. भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है. हमले में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
जानकारी के अनुसार, ईरान ने कुवैत और बहरीन में कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए. कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी और यात्री शामिल हैं. हमले के बाद कुछ समय के लिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन रोक दिया गया था.
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हमले के दौरान एयरपोर्ट परिसर में अचानक धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत क्षेत्र को खाली कराया और बचाव कार्य शुरू किया. बाद में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सीमित स्तर पर उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दीं.
इस घटना ने खाड़ी क्षेत्र में पहले से जारी तनाव को और बढ़ा दिया है. पिछले कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है.
बहरीन की सेना ने भी दावा किया है कि उसने अपने क्षेत्र की ओर बढ़ रहे कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया. ईरान ने दावा किया कि उसके निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने अपने सैनिकों और नागरिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए जवाबी कदम उठाए हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा और हवाई सेवाओं पर असर जैसे परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं. हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई.
इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं. दोनों देशों ने हाल के दिनों में संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के संकेत दिए हैं. हालांकि, अभी तक किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है. भारतीय नागरिक की मौत ने इस संघर्ष के मानवीय पहलू को भी सामने ला दिया है.
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