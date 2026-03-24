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होर्मुज पार कर भारत आ रहे दो LPG टैंकर, अपने साथ ला रहे कितनी गैस? जानिए कितने दिन तक चलेगा काम

दुनिया के सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से दो भारतीय एलपीजी टैंकर, 'जग वसंत' और 'पाइन गैस', सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकल आए हैं.

Published date india.com Published: March 24, 2026 7:14 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
होर्मुज पार कर भारत आ रहे दो LPG टैंकर, अपने साथ ला रहे कितनी गैस? जानिए कितने दिन तक चलेगा काम
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LPG Shortage: मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के बीच भारत के लिए एक बेहद सुकून भरी खबर सामने आई है. सामरिक रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से दो भारतीय एलपीजी टैंकर, ‘जग वसंत’ और ‘पाइन गैस’, सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं.

पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दी गई यह जानकारी न केवल 60 भारतीय नाविकों की सुरक्षा की पुष्टि करती है, बल्कि देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को भी दर्शाती है.

संकट के बीच सुरक्षित मार्ग

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस संकरे समुद्री मार्ग को एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया है. ऐसी स्थिति में भारतीय ध्वज वाले जहाजों का सुरक्षित निकलना एक बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत मानी जा रही है.

सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट किया पार

जग वसंत सोमवार शाम को सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट को पार कर गया. वहीं जग वसंत के साथ ही पाइन गैस भी खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकलकर भारतीय तटों की ओर बढ़ रहा है. मंत्रालय के अनुसार, इन दोनों जहाजों के 26 से 28 मार्च, 2026 के बीच भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डालने की संभावना है. नौसेना और शिपिंग मंत्रालय की टीमें सैटेलाइट और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए इन जहाजों की हर हलचल पर पैनी नजर रख रही हैं.

भारत अपनी एलपीजी और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए एक बड़े हिस्से तक खाड़ी देशों पर निर्भर है. इन दो जहाजों की सुरक्षित वापसी का सीधा संबंध देश के आम नागरिक की रसोई से जुड़ा है. इन दोनों जहाजों में कुल 92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है. यह मात्रा भारत की घरेलू गैस आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

आपूर्ति की निरंतरता

अगर ये जहाज वहां फंस जाते या किसी हमले का शिकार होते, तो देश में एलपीजी की कीमतों में उछाल और किल्लत की स्थिति पैदा हो सकती थी. जहाजों पर केवल ईंधन ही नहीं, बल्कि भारत के 60 वीर नाविकों का जीवन भी दांव पर था.

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जानकारी के मुताबिक, जग वसंत पर 33 भारतीय नाविक तैनात हैं. पाइन गैस पर 27 भारतीय नाविक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले इन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ‘ऑपरेशन संकल्प’ जैसी पहलों के माध्यम से निरंतर सक्रिय है.

कितने सिलेंडर भरें जाएंगे इस गैस से?

92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी से लगभग 65 लाख 22 हजार से अधिक घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं. भारत में एक मानक घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम गैस होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग 15 से 20 लाख एलपीजी (14.2 किलोग्राम वाले) सिलेंडरों की खपत होती है, जो देश के 30 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं की दैनिक रसोई जरूरतों को पूरा करते हैं.

होर्मुज का रणनीतिक संकट

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की आर्थिक नब्ज है. वैश्विक स्तर पर खपत होने वाले कुल तेल का लगभग 20% से 30% हिस्सा इसी संकरे मार्ग से गुजरता है. वर्तमान में स्थिति काफी जटिल है.

ईरान का रुख

ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपने ‘दुश्मन देशों’ के जहाजों को इस मार्ग से नहीं गुजरने देगा. हालांकि, भारत के ईरान के साथ संतुलित संबंधों ने भारतीय जहाजों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने में मदद की है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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