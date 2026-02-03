By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भाई का अनोखा शौक! करोड़ों में खरीदी यूनिक नंबर प्लेट, कार से भी महंगी निकली
हम में से ज्यादातर लोग कार की कीमत पर ध्यान देते हैं. लेकिन इस बार एक नंबर प्लेट की कीमत ने लोगों का ध्यान खींचा. इस शख्स ने हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नंबर प्लेट खरीदा है.
जैसे-जैसे वक्त बदल रहा है, वैसे-वैसे लोग लग्जरी लाइफ और स्टेटस सिंबल के पीछे भाग रहे हैं. हाल ही में भारत ने इसी दुनिया में एक नया इतिहास रचा है. DDC 0001 नाम से एक नंबर प्लेट 2.08 करोड़ रुपये में नीलाम हुई, जो अब तक देश में बिकने वाला सबसे महंगा है. यह नीलामी Big Boy Toyz (BBT) के ऑक्शन ऐप के जरिए हुई और देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया तक फैल गई. आमतौर पर लोग कार की कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस पर नंबर प्लेट की कीमत ने सबका ध्यान खींच लिया.
आंध्र प्रदेश के इस शख्स ने मारी बाजी
इस महंगी नंबर प्लेट की बोली लगाने वाले शख्स किरण कोलपाकुला, आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले हैं. Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, इस डील ने यह साबित कर दिया कि अब अल्ट्रा-लग्जरी कलेक्टिबल्स का बाजार सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा. छोटे शहरों और दूसरे राज्यों से भी अमीर कलेक्टर्स सामने आ रहे हैं, जो अनोखी और एक्सक्लूसिव चीजों पर बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं. यह बदलाव भारतीय लग्जरी मार्केट के फैलते दायरे को साफ दिखाता है.
Big Boy Toyz की भी चांदी हो गई
यह नीलामी Big Boy Toyz के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है. अब तक इस्तेमाल की गई लग्जरी कारों की खरीद-फरोख्त के लिए मशहूर BBT ने इस सौदे के साथ अपने नए Auction House वर्टिकल की आधिकारिक शुरुआत कर दी है. कंपनी के फाउंडर जतिन आहूजा, जिनके पास पहले यह नंबर प्लेट थी, ने इसे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता का बड़ा उदाहरण बताया. Cartoq के हवाले से उन्होंने कहा कि इतने महंगे कलेक्टिबल्स के लिए भरोसा, ऑथेंटिकेशन और पारदर्शिता सबसे अहम होती है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?
2.08 करोड़ रुपये की इस डील ने सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया. कुछ लोग इसे पैसों की बर्बादी बता रहे हैं, तो कुछ इसे शान और अलग पहचान बनाने का तरीका मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इतनी रकम में इससे बेहतर गाड़ी खरीदी जा सकती थी. वहीं दूसरे यूजर ने इसे लाइसेंस प्लेट गेम को अगले लेवल पर ले जाना बताया. किसी ने मजाक में यह भी कह दिया कि नंबर प्लेट की कीमत कार से ज्यादा हो गई है. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोग इस सौदे को लेकर बराबर बंटे हुए हैं.
सभी पुराने रिकॉर्ड टूटे
यह सौदा पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुका है. साल 2025 में HR 88 B 8888 नंबर प्लेट 1.17 करोड़ रुपये में नीलाम हुई थी, लेकिन भुगतान न होने की वजह से वह डील टूट गई और बाद में वही प्लेट सिर्फ 26.7 लाख में बिकी. इसके मुकाबले DDC 0001 की सफल नीलामी ने इसे बिना किसी शक के नया बेंचमार्क बना दिया है. फिलहाल BBT Auction House में शिल्पा शेट्टी, रोहित शेट्टी और दिनेश कार्तिक जैसी हस्तियों की लग्जरी कारें भी लिस्टेड हैं, जो बताता है कि भारत में स्टेटस-ड्रिवन कलेक्टिबल्स अब एक गंभीर और तेजी से बढ़ता बाजार बन चुके हैं.
