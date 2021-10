Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि गाड़ियों के हॉर्न से कितना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है. ये आवाजें लोगों को परेशान करने वाली होती हैं. गडकरी ने बताया कि ये अहसास उन्हें तब हुआ जब वे सुबह को प्राणायाम करते थे और उन्हें बेतरतीब से बजने वाले हॉर्न से दिक्कत होती थी और बाधा उत्पन्न होती थी. यहां तक कि नागपुर आवास की 11वीं मंजिल पर भी उन्हें ये आवाजें सुनाई देती थीं. बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि आठ घंटे तक 93 डीबी से अधिक ध्वनि के संपर्क में रहने पर कानों की सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है.Also Read - Shardiya Navratri 2021: इस साल 8 दिन की होगी नवरात्रि, मां दुर्गा का डोली पर आना नहीं है शुभ!

गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न की जगह सुनाई देंगी सुमधुर ध्वनि

बीते रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नासिक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम अब एक ऐसा कानून लाने की सोच रहे हैं जिसके तहत भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों जैसे हारमोनियम, तबला आदि की ध्वनि को वाहनों के लिए हॉर्न के रूप में इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के सायरन को भी सुखदायक ध्वनियों से बदला जाएगा.

We’re thinking of bringing a law under which use of sound of Indian musical instruments like harmonium, tabla,etc as a horn for vehicles will be compulsory. Sirens of ambulances&police vehicles will also be replaced with soothing sounds: Union Min Nitin Gadkari in Nashik on Oct 3 pic.twitter.com/FbVY1t4WpC

