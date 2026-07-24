काला सागर में जहाज पर हमला, भारतीय नाविक की मौत, भारत ने जताई कड़ी नाराजगी

ब्लैक सी में भारतीय नाविक की मौत ने एक बार फिर युद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे समुद्री कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. भारत ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 24, 2026, 11:50 PM IST
काला सागर में जहाज पर हमला, भारतीय नाविक की मौत, भारत ने जताई कड़ी नाराजगी

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी (Black Sea) में एक और बड़ा हादसा हुआ है. एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई. इस घटना पर भारत सरकार ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि नागरिक जहाजों पर हमला बेहद गंभीर मामला है. समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार (24 जुलाई) को वीकली ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “ब्लैक सी में चल रहे एक कमर्शियल जहाज MV OMORFI पर हमला हुआ. इसमें एक भारतीय क्रू सदस्य की जान चली गई. जहाज पर मौजूद दो अन्य भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं.” मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. संबंधित अधिकारियों के संपर्क में होने की बात कही है.”

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कब हुआ था हमला?

यह हमला 18 जुलाई को उस समय हुआ, जब एमवी ओमोर्फी काला सागर (Black Sea) से गुजर रहा था. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के जलक्षेत्र में रहने के दौरान जहाज पर हमला हुआ था. घटना के समय क्रू मेंबर के 10 सदस्य जहाज पर मौजूद थे. इनमें 3 भारतीय नागरिक थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है.

भारत सरकार ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कमर्शियल शिपिंग पर हमला गंभीर चिंता का विषय है. सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करना चाहिए. वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है. भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संबंधित देशों और एजेंसियों के संपर्क में है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाकर किए जाने वाले ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनसे बेगुनाह नागरिक क्रू सदस्यों की जान खतरे में पड़ती है. भारत सभी संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करें, ताकि समुद्री यात्रा सुरक्षित रहे और दुनिया भर में व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे.”

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क्यों अहम है यह घटना?

ब्लैक सी रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण लंबे समय से तनाव का केंद्र बना हुआ है. इस समुद्री मार्ग से अनाज, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण सामान की आवाजाही होती है. ऐसे में कमर्शियल जहाजों पर हमले न केवल मानव जीवन के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री व्यापार पर भी असर डाल सकते हैं.

पहले भी निशाने पर आ चुके हैं भारतीय नाविक

हाल के महीनों में युद्धग्रस्त समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं. इससे पहले भी ब्लैक सी में एक अन्य जहाज पर हमले में चार भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने रूस के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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