Indian Navy ने अरब सागर में DRDO के स्वदेशी डिजाइन सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया

Indian Navy, BrahMos Missile Test: भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने आज रविवार को आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन (DRDO designed ) किए गए स्वदेशी साधक और बूस्टर (Indigenous Seeker and Booster) के साथ ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) का अरब सागर में एक सफल सटीक टेस्ट किया है.

