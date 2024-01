नौसेना के मार्कोस कमांडोज का कमाल, हाईजैक हुए जहाज में लुटेरों के चंगुल से सभी 15 भारतीयों को बचाया | सामने आया VIDEO

नौसेना (Indian Navy) के मार्कोस कमांडोज ने अरब सागर में हाईजैक हुए जहाज में समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे सभी 15 भारतीयों को बचा लिया है. जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. भारतीय नौसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. नौसेना की तरफ से बचाव ऑपरेशन का वीडियो भी शेयर किया गया है.

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.

Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.

The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VV pic.twitter.com/616q7avNjg

