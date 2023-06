Indian Navy ने महासागर में दिखाई बड़ी ताकत, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत समेत 35 से अधिक फाइटर जेट के साथ मेगा ऑपरेशन किया

नई दिल्ली: इंडियन नेवी (Indian Navy ) ने हाल के वर्षों में अपने युद्ध कौशल के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक में अरब सागर में एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें दो विमानवाहक पोत, कई युद्धपोत, पनडुब्बियां और 35 से अधिक सीमावर्ती विमान शामिल हुए. इंडियन नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूगी के बीच यह बड़ा युद्धभ्यास किया है.

इंडियन नेवी के अधिकारियों ने आज शनिवार को कहा नौसेना के विमान वाहक पोत- आईएनएस विक्रमादित्य और हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस विक्रांत इस युद्ध अभ्यास के केंद्रबिंदु थे, क्योंकि दोनों मिग-29के और एमएच60आर, कामोव और उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों जैसे हेलीकाप्टरों सहित विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए फ्लोटिंग एयरफील्ड के रूप में कार्य किया.

इंडियन नेवी के अधिकारियों ने अभ्यास की तारीख का खुलासा किए बिना कहा कि विमान वाहक पोत सीबीजी (कैरियर बैटल ग्रुप) ऑपरेशन हाल ही में आयोजित किए गए थे.