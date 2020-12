Indian Navy Day 2020: भारतीय नौसेना आज नौसेना दिवस मना रही है. यह एक रोचक तथ्य है कि भारतीय नौसेना की स्थापना नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची बंदगाह को आज ही के दिन तबाह करने के उपलक्ष्य में यह दिवस मानाया जाता है. वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया था. इस हमले की याद में प्रत्येक वर्ष चार दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है. Also Read - Corona Virus Vaccine News Update: पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज, कांग्रेस और TMC की ओर ये नेता होंगे शामिल



इस मौके पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना की सराहना की और कहा कि वह निडरता के साथ देश के तटों की रक्षा करती है साथ ही जरूरत पड़ने पर मानवीय सहयोग भी प्रदान करती है.मोदी ने ट्वीट किया,‘‘हमारे सभी पराक्रमी नौसैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं. भारतीय नौसेना निडरता के साथ हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर मानवीय सहयोग भी प्रदान करती है. हम सदियों से चली आ रही भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा को भी याद करते हैं.’’

On the occasion of #IndianNavy day my greetings & best wishes to all personnel of this outstanding force. Indian Navy is at forefront of keeping our seas safe by ensuring maritime security. I salute their valour,courage & professionalism: Defence Minister Rajnath Singh (file pic) pic.twitter.com/DBpXar8Pau

