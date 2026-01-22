Hindi India Hindi

इंडियन नेवी की कलवरी-क्लास पनडुब्बियां बनेंगी शातिर शिकारी, ब्लैक शार्क टॉरपीडो के लिए डील डन, जानिए क्या है ये अंडरवॉटर हथियार

खास बात ये है कि ब्लैक शार्क टॉरपीडो को भारतीय नौसेना की मौजूदा पनडुब्बियों पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और भविष्य में बनाए या खरीदे जाने वाले प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से फिट किया जा सकता है.

Black Shark Advanced heavyweight torpedo: इंडियन नेवी की कलवरी-क्लास सबमरीन्स को ब्लैक शार्क एडवांस्ड हेवीवेट टॉरपीडो से लैस करने के लिए इटैलियन डिफेंस फर्म WASS के साथ एक अहम रक्षा सौदा किया गया है. वॉस ने हाल ही में ‘बाय ग्लोबल’ कैटेगरी के तहत भारत के साथ टॉरपीडो डील साइन की है. इस सौदे के तहत कलवरी-क्लास सबमरीन के लिए 48 हेवीवेट टॉरपीडो की सप्लाई की जाएगी.

नेवी की ताकत बढ़ेगी

भारतीय नौसेना के पास इस समय 6 कलवरी-क्लास की पनडुब्बियां हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट से इंडियन नेवी सभी छह कलवरी-क्लास सबमरीन में ब्लैक शार्क एडवांस्ड टॉरपीडो को इंटीग्रेट कर पाएगी. ब्लैक शार्क एडवांस्ड हेवीवेट टॉरपीडो को दुनिया में उपलब्ध सबसे बेहतरीन हेवीवेट टॉरपीडो माना जाता है. खास बात ये है कि ब्लैक शार्क टॉरपीडो को भारतीय नौसेना की मौजूदा पनडुब्बियों पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और भविष्य में बनाए या खरीदे जाने वाले प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से फिट किया जा सकता है.

बता दें कि इटली की डिफेंस फर्म WASS सबमरीन सिस्टम्स ने ही दुनिया का पहला टॉरपीडो बनाया था. अंडरवाटर डिफेंस सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट में में इस कंपनी के सबसे आगे माना जाता है.

जिस ब्लैक शार्क एडवांस्ड टॉरपीडो को भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए खरीदा जा रहा है वह पहले से ही दुनिया भर की सात नेवी में सर्विस में है. यह टॉरपीडो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है. भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से इनमें बदलाव भी किया जा सकता है.

भारत में निर्माण की इच्छा भी जताई

इटैलियन डिफेंस फर्म WASS ने भविष्य में मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने की इच्छा भी जताई है. कंपनी ने कहा है कि अगर भारतीय नौसेना अतिरिक्त टॉरपीडो में दिलचस्पी दिखाती है तो WASS खास भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करके इनका निर्माण भारत में ही कर सकती है. वॉस ने कहा है कि टेक्नोलॉजी/प्रोडक्शन ट्रांसफर के टॉरपीडो के कुछ हिस्सों का भारतीय करण भी किया जा सकता है.

बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी-क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 हेवीवेट टॉरपीडो और उपकरणों का सौदा लगभग 1,896 करोड़ रुपये का है. इस खरीद से भारतीय नौसेना की सभी छह कलवरी-क्लास पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता बढ़ेगी. टॉरपीडो की डिलीवरी अप्रैल 2028 में शुरू होगी और 2030 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी.

कलवरी-क्लास पनडुब्बियों की खासियत

भारतीय नौसेना की कलवरी-क्लास पनडुब्बियां डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं. इन्हें भारत में मझगांव डॉक द्वारा बनाया जाता है और ये फ्रांस के स्कॉर्पीन डिजाइन पर आधारित हैं. कलवरी-क्लास पनडुब्बियां दुश्मन के रडार को चकमा देने, निगरानी करने और एंटी-शिप मिसाइलों व टॉरपीडो से हमले करने में सक्षम हैं. INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाग्शीर के रूप में इंडियन नेवी के पास वर्तमान में छह कलवरी-क्लास पनडुब्बियां हैं.