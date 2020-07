नई दिल्ली: पिछले कई महीने से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है. गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ के बाद भारत के सख्त तेवर से चीन को अपनी सेनाएं पीछे हटानी पड़ी. भारत ने चीन को पीछे करके वैश्विक स्तर पर यह दिखा दिया कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो लेकिन जब भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात आएगी तो वह किसी भी हद तक जा सकता है. इस सीमा विवाद के बीच भारत ने आज अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया. Also Read - अब अमेरिका से भिड़ा चीन, बोला- एक हजार साल से दक्षिण चीन सागर हमारा है

भारत ने अब हिंद महासागर में अमेरिका के निमित्ज युद्धपोत करियर के साथ आज युद्धाभ्यास किया. भारत और अमेरिका के बीच हुए इस युद्धाभ्यास से चीन की चिंताएं जरूर बढ़ीं होगी. दुनिया भर के बड़े देश यह मानते हैं कि चीन कोरोना वायरस को फैलाने का लगा दाग मिटाने और दुनिया को दूसरी तरफ भटकाने के लिए दुनिया भर के देशों से सीमा विवाद को बढ़ा रहा है. Also Read - Operation Samudra Setu: भारतीय नौसेना ने पूरा किया 'ऑपरेशन समुद्र सेतु', 3 देशों से 4000 भारतीयों की हुई वापसी

पहले तो भारत की सख्ती के बाद उसे पीछे हटना पड़ा और अब अंडमान नीकोबार द्वीप समूह में अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास ने उसकी परेशानी बढ़ा दी होंगी. भारत और अमेरिका के बीच हुए इस युद्धाभ्यास को पैसेक्स नाम दिया गया है.

…to participate in cooperative exercises with Indian Navy in the Indian Ocean from July 20: Lt Commander Liza Dougherty, Public Affairs Officer, US Navy to ANI https://t.co/Oecyz9Uj5h

