आसमान में ही भटक जाएंगी दुश्मन की मिसाइलें, भारतीय नौसेना को मिला 'रिमोट कंट्रोल' समझिए GPS Jammer की ABCD

आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु स्थित कंपनी अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (ASSPL) के साथ 20 एन्हांस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ECGNSS) जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं. इस प्रोजेक्ट में कम से कम 75 फीसदी देसी सामान का इस्तेमाल किया जाएगा.
आइए समझते हैं ये ECGNSS क्या है? ये कितना खतरनाक? कितने साल में ये नेवी को मिल जाएंगे?
GNSS यानी Global Navigation Satellite System वह टेक्नोलॉजी है, जिस पर GPS बेस्ड नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन ऑपरेशन और कई मिलिट्री सिस्टम निर्भर करती हैं. ECGNSS जैमर ऐसे डिवाइसेज हैं, जो दुश्मन के GNSS सिग्नलों को रोक सकते हैं या कंफ्यूज्ड कर सकता है.
आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉर में सिर्फ जैमिंग (Jamming) नहीं बल्कि स्पूफिंग (Spoofing) ज्यादा खतरनाक मानी जाती है. जैमिंग में सिग्नल बंद हो जाता है. स्पूफिंग में दुश्मन को गलत सिग्नल भेजा जाता है. यानी मिसाइल को लगेगा कि वह सही दिशा में जा रही है, जबकि वास्तव में वह लक्ष्य से कई किलोमीटर दूर भटक सकती है. इसी वजह से भारतीय नौसेना के नए ECGNSS जैमर को साधारण GPS ब्लॉकर नहीं, बल्कि एक उन्नत Electronic Warfare Weapon माना जा रहा है.
10 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु स्थित एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (ASSPL) के साथ 449 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण डील साइन किया है. इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 20 एनहैंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ECGNSS) जैमर्स दिए जाएंगे.
यह डील Buy (Indian-IDDM) कैटेगरी के तहत साइन किया गया है, यानी Indian-Indigenously Designed, Developed and Manufactured. इस डील पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत हुए. यह सौदा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को नई गति देने वाला है.
हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की गतिविधियों को देखते हुए यह सौदा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. समुद्री क्षेत्र में आजकल ड्रोन, एंटी-शिप मिसाइल और सैटेलाइट गाइडेड हथियार बहुत बड़े खतरे बन गए हैं. ऐसे में GNSS जैमर जैसे डिवाइसेज नेवी को दुश्मन के नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम को बेअसर करने की ताकत देंगे. नेवी अब इन 20 जैमरों को अपने वॉरशिप पर लगाएगी, जिससे समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी. इन GNSS जैमरों की डिलीवरी के बाद भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता में इजाफा होगा.
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसका स्वदेशीकरण है. रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन सिस्टम में कम से कम 75 फीसदी स्वदेशी सामग्री होगी. इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी. यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूत करता है.
पब्लिक डोमेन में इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि GNSS/GPS जैमिंग टेक्नोलॉजी सैन्य गोपनीयता के दायरे में आती है. हालांकि रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, ईरान, दक्षिण कोरिया और कई NATO देशों के पास GPS/GNSS जैमिंग क्षमता मौजूद है.
रूस को GPS जैमिंग में सबसे एडवांस देशों में माना जाता है. अमेरिका के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए कई तरह के GNSS जैमर हैं. चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्षेत्र में GPS जैमिंग सिस्टम तैनात किए हैं. इजरायल ने हाल के समय में युद्ध के दौरान GPS जैमिंग का इस्तेमाल किया है. अब भारत भी इस क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता बढ़ा रहा है.
हां, लेकिन यह बेहद मुश्किल है. GNSS जैमर भी आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर-बेस्ड सिस्टम होते हैं. इसलिए सैद्धांतिक रूप से उन्हें हैक किया जा सकता है, लेकिन सैन्य सिस्टमों में कई सुरक्षा परतें होती हैं. जैसे एयर ग्रैप्ड नेटवर्क, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सिक्योर फर्मवेयर, मल्टी-लेयर अथेंटिकेशन, एंटी टेंपर सिक्योरिटी. इसलिए किसी दुश्मन के लिए सीधे GNSS जैमर को हैक करना आसान नहीं होता.
हैकिंग के बजाय सैन्य बल आमतौर पर इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. पहला- एंटी रेडिएशन मिसाइल. इसके तहत जैमर से निकलने वाले रेडियो सिग्नल को ट्रैक कर उस पर हमला किया जाता है. दूसरा- फ्रीक्वेंसी हॉपिंग. इसके तहत बार-बार फ्रीक्वेंसी बदलकर जैमिंग के असर को कम किया जाता है. तीसरा-INS यानी Inertial Navigation System. इसमें GPS बंद होने पर भी मिसाइल या ड्रोन अपनी दिशा बनाए रख सकते हैं.
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