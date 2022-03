नई दिल्ली: भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने शनिवार को कहा कि उसने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल (supersonic BrahMos cruise missile) के उन्नत संस्करण (upgraded version) का सफल परीक्षण (successfully test-fires) किया है. नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि मिसाइल का निशाना एक दम सटीक रहा. इंडियन नेवी ने इसका वीडियो शेयर किया है.Also Read - IND vs SL, 1st Test: Ravindra Jadeja ने रच दिया इतिहास, संसार का कोई भी बल्लेबाज ना कर सका था ऐसा

#WATCH | Long-range precision strike capability of Advanced version of BrahMos missile successfully validated. Pinpoint destruction of target demonstrated combat & mission readiness of frontline platforms: Indian Navy

(Source: Indian Navy) pic.twitter.com/xhIJQtQ2f0

