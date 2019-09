नई दिल्ली: भारत की स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई में 28 सितंबर को नौसेना में शामिल करेंगे. नौसेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी. यह पनडुब्बी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि इस मौके पर पी17ए श्रेणी के पहले जलपोत आईएनएस नीलगिरी का जलावतरण और एक विमानवाहक ड्राईडॉक का भी उद्घाटन होगा. उन्होंने कहा कि ‘खंडेरी’ को सक्रिय सेवा में शामिल करने और ‘नीलगिरी’ के जलावतरण के साथ नौसेना की युद्धक क्षमता “कई गुना बढ़ जाएगी. कुमार ने बताया कि विमान वाहक ड्राईडॉक भारत के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रमादित्य को बंदरगाह की गोदी तक ला सकता है.

Vice Chief of Naval Staff, Vice Admiral G Ashok Kumar: Defence Minister will be in Mumbai on 28th of Sept to spend a day with Indian Navy. Commissioning of P-75 submarine INS Khanderi, P-17 Alpha ship Nilgiri & largest aircraft carrier drydock of Indian Navy are planned for day pic.twitter.com/gzbwsHGbhP

