नई दिल्ली: रूस में हो रही 'शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन' की मीटिंग में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है. पाकिस्तान ने मीटिंग के दौरान ऐसा गलत नक्शा लगाया, जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी है. रूस में हो रही इस मीटिंग में कई देश हिस्सा ले रहे हैं.

यहाँ तक कि रूस भी पाकिस्तान की इस हरकत से सहमत नहीं था. रूस से पाकिस्तान को ऐसा करने से पहले ही इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना. मीटिंग में गलत नक्शा लगाया, जिसमें भारतीय इलाकों से भी छेड़छाड़ की गई थी. ये हरकत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गई थी.

At the meeting of National Security Advisers of member states of the Shanghai Cooperation Organization today, hosted by the Chair of the SCO (Russia), the Pakistani NSA deliberately projected a fictitious map that Pakistan has recently been propagating: MEA pic.twitter.com/hDApjAdgxp

— ANI (@ANI) September 15, 2020